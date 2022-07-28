Володин: проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей будут обсуждаться публично

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей будут обсуждаться публично.
Володин: проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей будут обсуждаться публично
  • globallookpress.com
  • © Russian State Duma

«У нас в планах организовать публичное обсуждение этих законопроектов и в ходе осенней сессии выйти на их рассмотрение. Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за её распространение, будут приняты», — цитирует ТАСС Володина.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о запрете показа материалов с пропагандой нетрадиционных отношений.

В пояснительной записке к проекту говорится о необходимости «установить меры, направленные на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений». 

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT прокомментировала данный законопроект. Она назвала его своевременным.

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