Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортов юга и центра России до 5 августа

Режим ограничений на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 5 августа.

Об этом сообщает Росавиация.

Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что за шесть месяцев 2022-го объёмы авиаперевозок сократились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

20 мая правительство России выделило ещё более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.