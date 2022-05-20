Кабмин выделил ещё более 1,5 млрд рублей на компенсацию расходов аэропортов на юге России

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Правительство России выделило ещё более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.
Кабмин выделил ещё более 1,5 млрд рублей на компенсацию расходов аэропортов на юге России
  • РИА Новости

«Правительство удвоило объём средств, которые предназначены аэропортам центральных и южных регионов страны для компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полётов», — говорится на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение о выделении ещё более 1,5 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уточняется, что речь идёт о поддержке аэропортов в Анапе, Брянске, Белгороде, Ростове, Краснодаре, Геленджике, Липецке, Курске, Воронеже, Симферополе и Элисте.

Ранее кабмин России утвердил правила предоставления субсидий для авиакомпаний на фоне санкций.

Ограничения полётов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлены до 25 мая.

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