Режим ограничения полётов на юге и в центральной части России продлён до 25 мая

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Росавиация сообщает о продлении до 25 мая ограничения полётов в ряд аэропортов юга и центральной части России.
Режим ограничения полётов на юге и в центральной части России продлён до 25 мая
  • Gettyimages.ru
  • © Jacobs Stock Photography Ltd

«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 03:45 мск 25 мая 2022 года», — заявило ведомство.

Там напомнили, что временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В апреле Росавиация напомнила авиакомпаниям о недопустимости необоснованного роста цен на билеты.

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