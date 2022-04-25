Росавиация напомнила авиакомпаниям о недопустимости необоснованного роста цен на билеты

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Росавиация напомнила авиакомпаниям о недопустимости необоснованного роста цен на билеты.
Росавиация напомнила авиакомпаниям о недопустимости необоснованного роста цен на билеты
  • Gettyimages.ru
  • © Yiu Yu Hoi

Об этом говорится в сообщении на сайте Росавиации со ссылкой на замруководителя ведомства Владимира Потешкина.

«Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, с тем чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан. Необоснованный рост стоимости билетов недопустим», — отмечается на сайте.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит 100 млрд рублей российским авиакомпаниям для частичной компенсации расходов на полёты внутри страны.

Он отметил, что указанная мера будет действовать с апреля по октябрь включительно.

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