Росавиация напомнила авиакомпаниям о недопустимости необоснованного роста цен на билеты.

Об этом говорится в сообщении на сайте Росавиации со ссылкой на замруководителя ведомства Владимира Потешкина.

«Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, с тем чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан. Необоснованный рост стоимости билетов недопустим», — отмечается на сайте.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит 100 млрд рублей российским авиакомпаниям для частичной компенсации расходов на полёты внутри страны.

Он отметил, что указанная мера будет действовать с апреля по октябрь включительно.