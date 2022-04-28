Кабмин России утвердил правила предоставления субсидий для авиакомпаний на фоне санкций

Правительство России утвердило правила предоставления субсидий для авиакомпаний на фоне санкций.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям для возмещения операционных расходов на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям в условиях внешнего санкционного воздействия», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует выделить дополнительные субсидии отечественным авиакомпаниям для восполнения недополученных доходов.