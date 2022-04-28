Кабмин России утвердил правила предоставления субсидий для авиакомпаний на фоне санкций

Короткая ссылка
Правительство России утвердило правила предоставления субсидий для авиакомпаний на фоне санкций.
Кабмин России утвердил правила предоставления субсидий для авиакомпаний на фоне санкций
  • Gettyimages.ru

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям для возмещения операционных расходов на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям в условиях внешнего санкционного воздействия», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует выделить дополнительные субсидии отечественным авиакомпаниям для восполнения недополученных доходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить