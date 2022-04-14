Кабмин выделит субсидии авиакомпаниям для восполнения недополученных доходов

Правительство России планирует выделить дополнительные субсидии отечественным авиакомпаниям для восполнения недополученных доходов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что финансы позволят возместить авиакомпаниям «недополученные доходы, образовавшиеся вследствие расторжения договоров перевозки с пассажирами в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления».

В кабмине подчеркнули, что проект распоряжения «подготовлен в целях смягчения негативного влияния санкций», которые ввели некоторые страны против России и российских юридических лиц.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временных правилах исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями.