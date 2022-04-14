Кабмин выделит субсидии авиакомпаниям для восполнения недополученных доходов
Отмечается, что финансы позволят возместить авиакомпаниям «недополученные доходы, образовавшиеся вследствие расторжения договоров перевозки с пассажирами в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления».
В кабмине подчеркнули, что проект распоряжения «подготовлен в целях смягчения негативного влияния санкций», которые ввели некоторые страны против России и российских юридических лиц.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временных правилах исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями.