Кабмин выделит субсидии авиакомпаниям для восполнения недополученных доходов

Короткая ссылка
Правительство России планирует выделить дополнительные субсидии отечественным авиакомпаниям для восполнения недополученных доходов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что финансы позволят возместить авиакомпаниям «недополученные доходы, образовавшиеся вследствие расторжения договоров перевозки с пассажирами в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления».

В кабмине подчеркнули, что проект распоряжения «подготовлен в целях смягчения негативного влияния санкций», которые ввели некоторые страны против России и российских юридических лиц.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временных правилах исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить