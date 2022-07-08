В Минтрансе сообщили о снижении объёмов авиаперевозок в России

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Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что за шесть месяцев 2022 года объёмы авиаперевозок сократились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Минтрансе сообщили о снижении объёмов авиаперевозок в России
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом он рассказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«По нашим оперативным данным, за шесть месяцев текущего года авиаперевозки упали на 9% к аналогичному периоду прошлого года», — заявил Савельев.

Он отметил, что Минтранс и авиаперевозчики прикладывают все усилия для выравнивания ситуации.

«В частности, существующие меры государственной поддержки позволяют держать тарифы на перевозки на прежнем уровне», — пояснил Савельев.

  • В Минтрансе сообщили о снижении объёмов авиаперевозок в России

Ранее Росавиация продлила до 12 июля ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центра России.

20 мая российское правительство выделило ещё более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.

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