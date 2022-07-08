В Минтрансе сообщили о снижении объёмов авиаперевозок в России
- АГН «Москва»
- © Сергей Ведяшкин
Об этом он рассказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
«По нашим оперативным данным, за шесть месяцев текущего года авиаперевозки упали на 9% к аналогичному периоду прошлого года», — заявил Савельев.
Он отметил, что Минтранс и авиаперевозчики прикладывают все усилия для выравнивания ситуации.
«В частности, существующие меры государственной поддержки позволяют держать тарифы на перевозки на прежнем уровне», — пояснил Савельев.
- В Минтрансе сообщили о снижении объёмов авиаперевозок в России
Ранее Росавиация продлила до 12 июля ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центра России.
20 мая российское правительство выделило ещё более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.