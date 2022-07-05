Росавиация продлила до 12 июля ограничения на полёты в ряд аэропортов юга и центра России

Росавиация продлила до 12 июля ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центра России. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

«Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 12 июля 2022 года», — заявили в ведомстве.

Речь идёт об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика. Также полёты ограничены в Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

20 мая российское правительство выделило ещё более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.

Также сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила отмену рейсов в ряд аэропортов на юге России до конца сентября.