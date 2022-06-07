«Уральские авиалинии» продлили отмену рейсов в ряд аэропортов юга России до 30 сентября

Авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила отмену рейсов в ряд аэропортов на юге России до конца сентября.

«Мы закрываем продажи авиабилетов и отменяем рейсы в ряд аэропортов юга России на период с 1 июля до 30 сентября 2022 года», — говорится в сообщении в официальной группе авиаперевозчика во «ВКонтакте».

Отмечается, что речь идёт о Краснодаре, Симферополе, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Воронеже.

Режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России ранее был продлён до 12 июня.

20 мая правительство России выделило ещё более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.