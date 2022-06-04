Режим ограничения полётов в 11 аэропортов на юге и в центре России продлён до 12 июня

Режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 12 июня. Об этом сообщили в Росавиации.

«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 12 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

20 мая правительство России выделило ещё более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.