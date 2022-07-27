Диетолог Ковальков дал советы по продуктам для завтрака

Диетолог Алексей Ковальков дал советы по продуктам для завтрака.

«Ночью мы не расходовали углеводы и не занимались спортом, поэтому углеводы нам не нужны. У нас нет углеводного падения сахара в крови. Более того, ночью выделялся соматотропный гормон, который способствовал сжиганию жира в ночное время», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Ковальков, утром нужна белковая пища.

По словам диетолога, «золотым стандартом» считается яичный белок.

«Если уж мы завтракаем утром, то мы едим яичницу из трёх-четырёх яиц. Можно к этому блюду добавить кусочек бекона, огурец, зелень или помидор», — добавил он.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.