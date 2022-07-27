В Тюменской области зафиксировали 87 случаев COVID-19 за сутки

В Тюменской области зафиксировали 87 случаев COVID-19 за последние сутки. Вылечились 33 жителя.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 193 152 жителя.

«В регионе развёрнуто 40 коек, свободно — 17,5%. За сутки проведено 3006 лабораторных исследований. Всего с начала пандемии — 4 100 196», — заявили в штабе.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 99 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru. Новые заболевшие диагностированы в Перми, Нытвенском и Добрянском округах.

Всего в регионе выявили 373 214 случаев COVID-19.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.