В Тюменской области зафиксировали 87 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Тюменской области зафиксировали 87 случаев COVID-19 за последние сутки. Вылечились 33 жителя.
В Тюменской области зафиксировали 87 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 193 152 жителя.

«В регионе развёрнуто 40 коек, свободно — 17,5%. За сутки проведено 3006 лабораторных исследований. Всего с начала пандемии — 4 100 196», — заявили в штабе.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 99 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru. Новые заболевшие диагностированы в Перми, Нытвенском и Добрянском округах.

Всего в регионе выявили 373 214 случаев COVID-19.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить