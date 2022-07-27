В Татарстане зарегистрировали 43 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 43 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 153 662 человека. Вылечились 150 374 жителя, в том числе 50 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Приморском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

«На прошлой неделе коллективный иммунитет в крае составлял 19% при рекомендуемом уровне 60—80%», — приводит vostokmedia.com слова регионального министра здравоохранения Анастасии Худченко.

Она посоветовала жителям пройти ревакцинацию.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.