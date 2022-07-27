В Татарстане зарегистрировали 43 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 153 662 человека. Вылечились 150 374 жителя, в том числе 50 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Приморском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.
«На прошлой неделе коллективный иммунитет в крае составлял 19% при рекомендуемом уровне 60—80%», — приводит vostokmedia.com слова регионального министра здравоохранения Анастасии Худченко.
Она посоветовала жителям пройти ревакцинацию.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.