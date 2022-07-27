В Удмуртии выявили 32 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В поликлиниках наблюдаются 870 пациентов, в ковид-центрах — 40 пациентов в состоянии средней тяжести, четыре — в тяжёлом.
Также стало известно, что в Крым поставят около 100 тыс. доз назальной вакцины «Спутник», передаёт «Крыминформ».
«Это инновационный метод, который, я думаю, будут выбирать для ревакцинации большинство крымчан. Назальный метод предусмотрен Министерством здравоохранения. Нами поданы заявки на завод, который выпускает специальные насадки», — заявил на площадке Центра управлением регионом заместитель министра здравоохранения республики Арсен Зиядинов.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.