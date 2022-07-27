В ЦРПТ заявили об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса в российских регионах

В российских регионах не наблюдается дефицита вакцин от коронавируса, текущих запасов препаратов хватит на несколько месяцев при текущем потреблении. Об этом заявили в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

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«Запасов вакцин от коронавируса в России достаточно, риски дефицита препаратов в настоящее время отсутствуют, следует из данных Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», — приводит ТАСС заявление. Отмечается, что в прививочных пунктах и на складах находится более 26 млн доз вакцин. «Совокупных запасов вакцин от COVID-19 хватит на несколько месяцев при текущем потреблении», — добавили в ЦРПТ. Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».