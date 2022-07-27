В ЦРПТ заявили об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса в российских регионах
- Gettyimages.ru
«Запасов вакцин от коронавируса в России достаточно, риски дефицита препаратов в настоящее время отсутствуют, следует из данных Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что в прививочных пунктах и на складах находится более 26 млн доз вакцин.
«Совокупных запасов вакцин от COVID-19 хватит на несколько месяцев при текущем потреблении», — добавили в ЦРПТ.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».