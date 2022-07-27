Инфекционист Жемчугов дал советы по ревакцинации

Короткая ссылка
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов дал советы по ревакцинации от коронавируса.
Инфекционист Жемчугов дал советы по ревакцинации
  • Gettyimages.ru

«Если есть у человека есть антитела и прошло меньше года после заболевания, то ничем не вакцинироваться. А через полгода надо будет смотреть, будет ли актуально, будут ли люди тяжело болеть, чтобы решить вопрос о вакцинации», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как считает Жемчугов, вакцину «Спутник Лайт» стоит использовать тем, у кого уже есть антитела после болезни.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить