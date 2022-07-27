Инфекционист Жемчугов дал советы по ревакцинации

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов дал советы по ревакцинации от коронавируса.

«Если есть у человека есть антитела и прошло меньше года после заболевания, то ничем не вакцинироваться. А через полгода надо будет смотреть, будет ли актуально, будут ли люди тяжело болеть, чтобы решить вопрос о вакцинации», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как считает Жемчугов, вакцину «Спутник Лайт» стоит использовать тем, у кого уже есть антитела после болезни.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».