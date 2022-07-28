Аналитики назвали основные тренды рынка труда в IT

Аналитики рекрутинговой онлайн-платформы провели анализ рынка труда и назвали основные тренды в IT, а также рассказали, насколько выросли зарплаты разработчиков за год и на каких программистов сейчас наблюдается самый высокий спрос. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Как отметили аналитики, сейчас рынок труда в IT существенно изменился, в частности, сократилось число вакансий из-за рубежа.

Согласно результатам исследования, решающим является экономический фактор: из-за динамики курсов доллара и евро по отношению к рублю стоимость услуг российских разработчиков выросла на 40% и более.

В компании добавили, что готовность программистов к релокации за рубеж и интерес к вакансиям иностранных компаний значительно снизились: зарплата в долларах и евро стала менее привлекательной на фоне укрепления рубля.

Как пояснили в SuperJob, программисты, переехавшие за рубеж (в основном в республики СНГ) в первые дни после начала специальной военной операции, начали возвращаться в Россию.

В сервисе отметили, что подобные процессы сегодня позволяют российским работодателям нанять в штат высококлассных разработчиков за адекватные деньги, не прибегая к хантингу и не перекупая их у конкурентов. Этот тренд, по словам специалистов, на руку крупным российским IT-игрокам и госсектору.

В целом по рынку труда зарплатные предложения для разработчиков за год выросли на 20%.

Сегодня средние зарплаты у программистов PHP в Москве после уплаты налогов в месяц составляют 250 тыс. рублей (+60 тыс. рублей к предыдущему году), а максимальные — 500 тыс. рублей (+100 тыс. рублей к максимуму 2021 года).

Программистам Java предлагают в среднем 270 тыс. рублей (+40 тыс. рублей), а как максимум — 500 тыс. рублей. Разработчикам Golang, по средним оценкам, готовы платить на рынке 280 тыс. рублей. (+60 тыс. рублей), а самое высокое предложение — 450 тыс. рублей.

Кроме того, программистам Ruby сейчас в среднем предлагают 250 тыс. рублей (+50 тыс. рублей), а максимально — 500 тыс. рублей. Средние зарплаты у разработчиков на языке JavaScript составляют 220 тыс. рублей (+30 тыс. рублей), а максимальные — 430 тыс. рублей (+30 тыс. рублей).

Отмечается, что наиболее востребованы сегодня программисты с опытом разработки от трёх лет. Так, выпускники топовых технических вузов уже в первые пять лет после получения диплома в среднем зарабатывают в IT от 200 тыс. рублей.

Ранее Минфин разработал поправки к законодательству, согласно которым сотрудники российских компаний, работающие за рубежом, должны будут платить налоги в России.