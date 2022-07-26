Минфин: сотрудники российских компаний, работающие за рубежом, должны платить налоги в России

Минфин разработал поправки в законодательство, согласно которым сотрудники российских компаний, работающие за рубежом, должны будут платить налоги в России.

Об этом сообщается на сайте министерства.

«Выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников», — говорится в заявлении.

В начале июля Госдума приняла закон, который уточняет условия предоставления налоговых льгот в сфере IT. Он исключает возможность применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного IT-бизнеса.