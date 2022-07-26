Гастроэнтеролог Яковлева рассказала, в каких случаях могут быть вредны баклажаны

Гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александра Яковлева рассказала, в каких случаях могут быть вредны баклажаны.

«Слишком большое количество клетчатки с грубыми волокнами может привести к обострению хронических гастритов и язвенной болезни желудка», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в баклажанах содержится насунин, относящийся к числу антоцианов. Это природный пигмент с антиоксидантными свойствами.

«С осторожностью есть этот овощ следует при нехватке железа в организме. Одной из функций насунина является очистка клеток от излишков железа. На состоянии здорового человека это никак не скажется, а вот при дефиците железа может усугубить ситуацию», — отметила Яковлева.

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