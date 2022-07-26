В Омской области выявили 75 случаев коронавируса за сутки

В Омской области выявили 75 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 60 пациентов. Выздоровели 11 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 209 796 человек.

Также стало известно, что на заседании республиканского оперативного штаба по недопущению в Якутии новой коронавирусной инфекции принято решение нарастить темпы вакцинации и ревакцинации, передаёт mk.ru со ссылкой на пресс-службу АГиП РС(Я).

Зампред правительства республики Ольга Балабкина поручила соблюдать меры по недопущению распространения COVID-19.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.