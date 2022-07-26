В Кемеровской области зарегистрировали 61 случай COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 61 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

С начала пандемии в регионе заболел 167 371 житель. Вылечились 164 112 человек, в том числе 60 за минувшие 24 часа.

В целом за сутки в России выявили 6183 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.