В Татарстане зарегистрировали 41 случай COVID-19 за сутки
- Gettyimages.ru
- © Sneksy
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 153 619. Выздоровели 150 324 жителя, в том числе 45 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Челябинской области выявили 164 случая коронавируса за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав. Вылечились 163 жителя.
«Всего больных COVID в регионе — 1744 человека», — заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.