В Татарстане зарегистрировали 41 случай COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 41 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 153 619. Выздоровели 150 324 жителя, в том числе 45 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 164 случая коронавируса за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав. Вылечились 163 жителя.

«Всего больных COVID в регионе — 1744 человека», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.