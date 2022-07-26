Из Ленинградской области в ДНР отправилась группа медиков

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Из Ленинградской области в Енакиево Донецкой Народной Республики на помощь жителям отправились 12 сотрудников медучреждений области.
Из Ленинградской области в ДНР отправилась группа медиков
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  • © Martin Barraud

Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации региона, медики придут на смену тем, кто уже принимает пациентов в ДНР.

Среди них — кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, гинеколог, педиатр, отоларинголог, рентгенлаборант и фельдшер.

«Медики третьей смены продолжат проводить диспансеризацию населения — как и первые две группы. Однако в этот раз перед ними стоит задача расширить географию и охватить медицинскими осмотрами ещё больше населения», — рассказал председатель Комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Ранее ФАН сообщило, что Херсонской области передали 20 т гуманитарного груза из Краснодарского края — продукты и товары первой необходимости.

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