Из Ленинградской области в ДНР отправилась группа медиков
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Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации региона, медики придут на смену тем, кто уже принимает пациентов в ДНР.
Среди них — кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, гинеколог, педиатр, отоларинголог, рентгенлаборант и фельдшер.
«Медики третьей смены продолжат проводить диспансеризацию населения — как и первые две группы. Однако в этот раз перед ними стоит задача расширить географию и охватить медицинскими осмотрами ещё больше населения», — рассказал председатель Комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.
Ранее ФАН сообщило, что Херсонской области передали 20 т гуманитарного груза из Краснодарского края — продукты и товары первой необходимости.