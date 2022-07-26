Кардиолог Погосова назвала способы предотвращения развития заболеваний сердца в жару

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Президент Национального общества профилактической кардиологии, доктор медицинских наук, профессор Нана Погосова рассказала, как в жару предотвратить развитие заболеваний сердца.
Кардиолог Погосова назвала способы предотвращения развития заболеваний сердца в жару
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  • © Sean De Burca

Как отметила Погосова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты», в жару у пациентов со сниженной терморегуляцией или кардиологическими заболеваниями возможны колебания артериального давления и нарушения ритма сердца.

В связи с этим специалист порекомендовала этой категории граждан не находиться под прямыми лучами солнца, снизить физическую активность, следить за давлением, пульсом, отказаться от жирной и тяжёлой пищи, а также избегать резкого охлаждения. 

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.

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