Кардиолог Погосова назвала способы предотвращения развития заболеваний сердца в жару
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Как отметила Погосова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты», в жару у пациентов со сниженной терморегуляцией или кардиологическими заболеваниями возможны колебания артериального давления и нарушения ритма сердца.
В связи с этим специалист порекомендовала этой категории граждан не находиться под прямыми лучами солнца, снизить физическую активность, следить за давлением, пульсом, отказаться от жирной и тяжёлой пищи, а также избегать резкого охлаждения.
Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.