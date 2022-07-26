Диетолог Саволюк напомнила о пользе растительного молока

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Диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк рассказала, что растительное молоко может быть неплохой заменой классическому в плане содержания кальция.

В беседе с «Москвой 24» она отметила, что напитки из орехов, семечек, бобовых и злаков хорошо усваиваются.

«В растительном молоке, в отличие от животного, есть пищевые волокна. Они нужны нам для хорошей работы пищеварительной системы, поддержания баланса микрофлоры и иммунитета в целом», — объяснила Саволюк. 

В то же время, по её словам, в растительное молоко для усиления вкуса добавляют сахар, рапсовое масло и соль, которые нарушают природный баланс углеводов и жирных кислот, а также увеличивают калорийность напитка. 

На этом фоне диетолог напомнила, что нужно такое молоко пить в меру и внимательно изучать его состав перед покупкой.

Ранее в беседе с URA.RU врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что тофу способствует профилактике возрастных болезней.

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