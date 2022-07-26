Кардиолог Серебрянский назвал безопасную температуру работы кондиционера
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«Кондиционер — это хорошо, главное — не лежать под ним. Не надо на +18 °С ставить. Нужно регулировать температуру порядка +22...+23 °С. Тогда контраст с улицей будет меньше», — отметил Серебрянский в беседе с URA.RU.
Врач также напомнил, что кондиционеры необходимо своевременно очищать и промывать.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.