В Оренбургской области подтвердили 48 случаев коронавируса за сутки

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В Оренбургской области подтвердили 48 случаев коронавируса за последние сутки.
В Оренбургской области подтвердили 48 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Tan

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 217 928 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 16 человек, за всё время — 212 976.

Также стало известно, что в Тульской области выявили 63 случая COVID-19 за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Вылечились 45 жителей.

Общее число заболевших в регионе достигло 159 158, выздоровевших — 153 065.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.

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