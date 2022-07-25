В ЯНАО зарегистрировали 29 случаев коронавируса за сутки

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В Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировали 29 случаев коронавируса за сутки.
В ЯНАО зарегистрировали 29 случаев коронавируса за сутки
  • AP
  • © Rick Bowmer

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели 15 жителей региона, один госпитализирован.

Также стало известно, что к профильной работе вернулись все медучреждения Брянской области, ранее перепрофилированные под ковидные госпитали, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперштаб.

Стационарную помощь заболевшим COVID-19 будут оказывать в инфекционных отделениях лечебных учреждений.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.

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