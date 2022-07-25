В Краснодарском крае подтвердили 65 случаев коронавируса за сутки

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В Краснодарском крае подтвердили 65 случаев коронавируса за последние сутки.
В Краснодарском крае подтвердили 65 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает mk.ru.

Больше всего заболевших — в Краснодаре и Сочи (19 и 12 человек соответственно).

С начала пандемии в регионе заболели 264 740 жителей, выздоровели 252 832.

Тем временем заболеваемость COVID-19 в Удмуртии прокомментировала на аппаратном совещании и.о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова.

Охват вакцинацией в регионе составляет 76%. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 11%, передаёт izh.kp.ru.

«В связи с этим я бы хотела напомнить, что единственным эффективным методом профилактики COVID-19 остаётся вакцинация», — добавила Якимова.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.

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