В Иркутской области зарегистрировали 63 случая коронавируса за сутки

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В Иркутской области зарегистрировали 63 случая коронавирусной инфекции за последние сутки.
В Иркутской области зарегистрировали 63 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии COVID-19 в регионе заболели 297 749 жителей. Выздоровели 293 335 человек.

Также стало известно, что в Московской области повторную вакцинацию от коронавируса прошли более 1 млн человек, передаёт телеканал «360». Прививку можно сделать в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ и мобильных комплексах.

«Важно помнить, что со временем иммунитет против новой коронавирусной инфекции снижается. Поэтому спустя полгода после перенесённого заболевания или после вакцинации рекомендуется повторно привиться от COVID-19», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.

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