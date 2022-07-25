В Нижегородской области выявили 64 случая коронавируса за сутки

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В Нижегородской области выявили 64 случая коронавирусной инфекции за последние сутки.
В Нижегородской области выявили 64 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии COVID-19 в регионе заболели 425 756 жителей. Вылечились 413 284 человека, в том числе 96 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Краснодарском крае спрос на одноразовые маски вырос на 65% в период с 11 по 24 июля по сравнению с июнем, передаёт сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Wildberries.

Самый высокий спрос за последние две недели был отмечен в Калужской области (+267%).

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.

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