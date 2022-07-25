В Татарстане зафиксировали 42 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в республике заболели 153 578 жителей. Вылечились 150 279 человек, в том числе 52 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Приморском крае суточная заболеваемость коронавирусом составила 70 случаев, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Общее число заболевших в регионе достигло 176 701.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.