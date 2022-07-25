В Пермском крае подтвердили 88 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 88 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Перми, Березниках и других населённых пунктах.

Общее число заболевших в регионе достигло 373 024.

Также стало известно, что в Калининградской области за неделю с 18 по 24 июля выявили 401 случай COVID-19, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Охват тестированием — 81 на 100 тыс. населения.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.