В Севастополе зарегистрировали 26 случаев COVID-19 за сутки

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В Севастополе зарегистрировали 26 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Севастополе зарегистрировали 26 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 85 433.

По данным сайта правительства, прививку от коронавируса сделали 329 265 жителей, завершили иммунизацию 311 967.

Также стало известно, что в Ульяновской области число вновь выявляемых случаев COVID-19 остаётся примерно на одном уровне, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на оперативную информацию управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе провели 2 187 376 исследований на коронавирус, за неделю с 15 по 22 июля — 10 135.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.

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