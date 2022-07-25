В Севастополе зарегистрировали 26 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Общее число заболевших в городе достигло 85 433.
По данным сайта правительства, прививку от коронавируса сделали 329 265 жителей, завершили иммунизацию 311 967.
Также стало известно, что в Ульяновской области число вновь выявляемых случаев COVID-19 остаётся примерно на одном уровне, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на оперативную информацию управления Роспотребнадзора.
С начала пандемии в регионе провели 2 187 376 исследований на коронавирус, за неделю с 15 по 22 июля — 10 135.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.