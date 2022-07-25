Суд приговорил устроившего взрыв у православной гимназии в Серпухове к 13 годам колонии
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС.
Также ему назначен штраф в размере 205 тыс. рублей и ограничение свободы на один год.
Ранее прокуратура потребовала приговорить Владислава Струженкова к 14 годам колонии за попытку массового убийства учеников и преподавателей православной гимназии в подмосковном Серпухове.
13 декабря 2021 года на территории православной гимназии возле Введенского Владычного женского монастыря в подмосковном Серпухове выпускник православной гимназии подорвал самодельное взрывное устройство.
После взрыва в Серпухове в больницы доставили восемь человек.