Обвинение запросило 14 лет колонии для устроившего взрыв в православной гимназии Серпухова
- РИА Новости
«Путём частичного сложения наказаний прошу назначить ему общий срок наказания в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — приводит слова прокурора ТАСС.
Обвинение попросило суд признать Струженкова виновным по ч. 2, ч. 30 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества), ст. 222.1 и 222.3 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).
13 декабря 2021 года на территории православной гимназии возле Введенского Владычного женского монастыря в подмосковном Серпухове выпускник православной гимназии подорвал самодельное взрывное устройство.
После взрыва в Серпухове в больницы доставили восемь человек.