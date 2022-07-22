Обвинение запросило 14 лет колонии для устроившего взрыв в православной гимназии Серпухова

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Прокуратура потребовала приговорить Владислава Струженкова к 14 годам колонии за попытку массового убийства учеников и преподавателей православной гимназии в подмосковном Серпухове.
Обвинение запросило 14 лет колонии для устроившего взрыв в православной гимназии Серпухова
  • РИА Новости

«Путём частичного сложения наказаний прошу назначить ему общий срок наказания в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — приводит слова прокурора ТАСС.

Обвинение попросило суд признать Струженкова виновным по ч. 2, ч. 30 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества), ст. 222.1 и 222.3 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).

13 декабря 2021 года на территории православной гимназии возле Введенского Владычного женского монастыря в подмосковном Серпухове выпускник православной гимназии подорвал самодельное взрывное устройство.

После взрыва в Серпухове в больницы доставили восемь человек.

 

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