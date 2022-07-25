Источник: владельцы обезьяны, напавшей на девочку в Подмосковье, сотрудничают со следствием

Владельцы обезьяны, напавшей на двухлетнюю девочку в Подмосковье, сотрудничают со следствием и поддерживают связь с пострадавшими.

Все документы и разрешения на животное переданы следователям, рассказал RT источник, близкий к семье Розенблюм. Он добавил, что хозяева обезьяны готовы помочь с реабилитацией ребёнка.

На этой неделе, по словам источника, врачи собираются составить план дальнейшего лечения девочки. Пока она не может вставать на повреждённую ногу.

По данным регионального Минздрава, девочка, пострадавшая в результате нападения обезьяны, находилась в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Также следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц.