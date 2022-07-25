Адвокат Колотович рассказала о правилах пользования кондиционером в офисе

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Адвокат Надежда Колотович рассказала, что делать в случае возникновения офисного конфликта из-за использования кондиционера.
Адвокат Колотович рассказала о правилах пользования кондиционером в офисе
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«Использование климатической техники не должно вредить работникам. Если договориться с более «морозостойкими» коллегами не получается, обращайтесь к непосредственному руководителю или высшему должностному лицу вашей организации. Ссылайтесь на СанПиН», — уточнила юрист в разговоре с Life.ru.

По её словам, в соответствующем документе установлены оптимальные значения температур. Так, в офисах оптимальной считается температура +22...+24 °С в холодное время года и +23...+25 °С — в тёплое.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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