В Сочи заявили о планах восстановить городскую инфраструктуру после дождей за двое суток
- РИА Новости
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«На территории Сочи сформирован оперативный штаб, конкретно поставлены задачи, в том числе и МЧС, мы занимаемся откачкой воды, которая попала в жилые помещения, подвальные помещения, идёт восстановление городской инфраструктуры... Ориентировочно сроки восстановления (инфраструктуры. — RT) до 100% — сутки-двое», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Сочи восстановили движение по федеральным трассам, прерванное из-за сильных ливней.
24 июля сообщалось, что из-за обильных дождей в Сочи оказались подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории. Уровень воды в реках Хоста, Мацеста и Кудепста достиг критических отметок.
В результате непогоды погиб человек.