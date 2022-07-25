В Сочи заявили о планах восстановить городскую инфраструктуру после дождей за двое суток

Короткая ссылка
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что восстановление городской инфраструктуры в Сочи после дождей займёт примерно двое суток.
В Сочи заявили о планах восстановить городскую инфраструктуру после дождей за двое суток
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«На территории Сочи сформирован оперативный штаб, конкретно поставлены задачи, в том числе и МЧС, мы занимаемся откачкой воды, которая попала в жилые помещения, подвальные помещения, идёт восстановление городской инфраструктуры... Ориентировочно сроки восстановления (инфраструктуры. — RT) до 100% — сутки-двое», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Сочи восстановили движение по федеральным трассам, прерванное из-за сильных ливней.

24 июля сообщалось, что из-за обильных дождей в Сочи оказались подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории. Уровень воды в реках Хоста, Мацеста и Кудепста достиг критических отметок.

В результате непогоды погиб человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить