В Сочи заявили о планах восстановить городскую инфраструктуру после дождей за двое суток

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что восстановление городской инфраструктуры в Сочи после дождей займёт примерно двое суток.

«На территории Сочи сформирован оперативный штаб, конкретно поставлены задачи, в том числе и МЧС, мы занимаемся откачкой воды, которая попала в жилые помещения, подвальные помещения, идёт восстановление городской инфраструктуры... Ориентировочно сроки восстановления (инфраструктуры. — RT) до 100% — сутки-двое», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Сочи восстановили движение по федеральным трассам, прерванное из-за сильных ливней.

24 июля сообщалось, что из-за обильных дождей в Сочи оказались подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории. Уровень воды в реках Хоста, Мацеста и Кудепста достиг критических отметок.

В результате непогоды погиб человек.