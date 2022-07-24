В Сочи после ливня подтоплены дороги и цокольные этажи домов

В Сочи в результате обильных дождей подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории, сообщила пресс-служба администрации города.

«Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привёл к затоплениям территорий — дороги, придомовых территорий и цокольных и первых этажей зданий», — приводит заявление пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что уровень воды в реках Хоста, Мацеста и Кудепста достигли неблагоприятных отметок.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Бзугу в Сочи приблизился к неблагоприятным отметкам вследствие сильного дождя.

До этого стало известно, что около 90 мм осадков выпало в Лазаревском районе Сочи за два часа, подтоплены два подъезда жилых домов, а также два участка федеральной автодороги А-147.