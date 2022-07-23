В Сочи заявили о подтоплении двух домов и участков федеральной трассы из-за сильного ливня

Около 90 мм осадков выпало в Лазаревском районе Сочи за два часа, подтоплены два подъезда жилых домов, а также два участка федеральной автодороги А-147.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«На территории Лазаревского района города-курорта Сочи выпало 89 мм осадков в виде дождя. В результате подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что подтоплены два участка федеральной автодороги А-147, которые находятся в низине.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Сочи вышла из берегов река Восточный Дагомыс.