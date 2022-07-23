В Сочи заявили о подтоплении двух домов и участков федеральной трассы из-за сильного ливня

Короткая ссылка
Около 90 мм осадков выпало в Лазаревском районе Сочи за два часа, подтоплены два подъезда жилых домов, а также два участка федеральной автодороги А-147.
В Сочи заявили о подтоплении двух домов и участков федеральной трассы из-за сильного ливня
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«На территории Лазаревского района города-курорта Сочи выпало 89 мм осадков в виде дождя. В результате подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что подтоплены два участка федеральной автодороги А-147, которые находятся в низине.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Сочи вышла из берегов река Восточный Дагомыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить