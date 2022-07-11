Синоптик Позднякова прокомментировала погоду в Сочи

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова прокомментировала погоду в Сочи.
Синоптик Позднякова прокомментировала погоду в Сочи
  • РИА Новости

«В Сочи будут проходить активные атмосферные фронты, поэтому возможны ливни, грозы, шквалистые ветры. А при грозах нельзя находиться в воде, так как увеличивается вероятность поражения молнией», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам синоптика, из-за шквалистого усиления ветра на пляже может унести зонты, лёгкие металлоконструкции, что также грозит травмами.

«Это атмосферные фронты от южного циклона. К концу рабочей недели погоду будет определять гребень антициклона и дожди закончатся, а погода улучшится», — добавила Позднякова.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Сочи вышла из берегов река Восточный Дагомыс.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму зафиксировали 38 происшествий из-за ливней за сутки.

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