Синоптик Позднякова прокомментировала погоду в Сочи

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова прокомментировала погоду в Сочи.

«В Сочи будут проходить активные атмосферные фронты, поэтому возможны ливни, грозы, шквалистые ветры. А при грозах нельзя находиться в воде, так как увеличивается вероятность поражения молнией», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам синоптика, из-за шквалистого усиления ветра на пляже может унести зонты, лёгкие металлоконструкции, что также грозит травмами.

«Это атмосферные фронты от южного циклона. К концу рабочей недели погоду будет определять гребень антициклона и дожди закончатся, а погода улучшится», — добавила Позднякова.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Сочи вышла из берегов река Восточный Дагомыс.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму зафиксировали 38 происшествий из-за ливней за сутки.