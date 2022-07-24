Власти Сочи сообщили, что уровень воды в реке Бзугу достиг неблагоприятных отметок

Уровень воды в реке Бзугу в Сочи приблизился к неблагоприятным отметкам вследствие сильного дождя, сообщает пресс-служба администрации города.

«На реке Бзугу среагировал датчик — вода достигла неблагоприятной отметки. На место прибыли глава района и спасатели», — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что наиболее сильные ливни зафиксированы в Центральном и Хостинском районах города.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в городе подготовили технику, а также собрали группу специалистов, чтобы оперативно начать устранять последствия природной аномалии.

Ранее стало известно, что около 90 мм осадков выпало в Лазаревском районе Сочи за два часа, подтоплены два подъезда жилых домов, а также два участка федеральной автодороги А-147.