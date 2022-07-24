В Сочи восстановили движение по автотрассам после ливней

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В Сочи восстановили движение по федеральным трассам, прерванное из-за сильных ливней, сообщило Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

«Движение по всем федеральным трассам в зоне ответственности Черноморского управления Росавтодора осуществляется в штатном режиме», — цитирует ведомство ТАСС.

Специалисты управления начнут обследование всех дорог для поиска повреждений дорожного полотна.

«Прогноз погоды на ближайшие сутки остается неблагоприятным, но, по оценке синоптиков, пик дождей Сочи уже пережил. Тем не менее водителям и пешеходам следует соблюдать предельную осторожность и без крайней необходимости не покидать дома и не выезжать на дороги», — отметили там.

Прошедшей ночью некоторые люди были вынуждены пережидать непогоду на перекрытых участках дорог, сообщило управление.

Из-за обильных дождей в Сочи оказались подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории. Уровень воды в реках Хоста, Мацеста и Кудепста достиг неблагоприятных отметок.

В результате непогоды погиб один человек.

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