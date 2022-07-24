Власти Сочи сообщили о гибели одного человека в результате ливней

В результате залпового ливня, обрушившегося на Сочи, погиб один человек, сообщил глава города Алексей Копайгородский.

«К большому сожалению, у нас есть жертвы. Погибла женщина. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Бзугу в Сочи приблизился к неблагоприятным отметкам вследствие сильного дождя.

До этого стало известно, что около 90 мм осадков выпало в Лазаревском районе Сочи за два часа, подтоплены два подъезда жилых домов, а также два участка федеральной автодороги А-147.