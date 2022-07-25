Терапевт Звонков перечислил возможные причины потери обоняния
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Одна из причин — некротический и хронический насморк, объяснил он в беседе с URA.RU.
«Когда есть отёчность при хроническом насморке, человек часто не чувствует запахов или только резкие... Нарушение вкуса и обоняния одновременно может произойти, например, при очень специфических инсультах, когда нарушается кровообращение в лобной области. Тогда и поведение меняется сильно. Также травмы и контузии могут вызывать нарушения восприятия вкуса и обоняния», — отметил Звонков.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.