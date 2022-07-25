РБК: Минтруд планирует обязать директоров школ и главврачей декларировать расходы

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В Министерстве труда России разработали инициативу, согласно которой глав ряда государственных и муниципальных учреждений могут обязать декларировать свои расходы. Об этом сообщает РБК.

«Минтруд планирует обязать руководителей государственных и муниципальных учреждений (к ним относятся, например, директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами) отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива может затронуть до 206,6 тыс. россиян.

Также Минтруд намерен расширить список сделок, подлежащих декларированию при соблюдении критерия по соотношению с совокупным доходом, включив в него взятие и погашение кредитов, приобретение имущества и рефинансирование кредитов.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если поступления превышают официальный доход за последние три года, а законность этих заработков не подтверждена.

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