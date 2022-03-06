Путин подписал закон о возможности взыскания незаконных средств чиновников с их счетов
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Закон уже позволяет обращать в доход государства недвижимость, транспорт и ценные бумаги, однако документ позволяет делать это с деньгами, которые поступили на счета чиновников в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчётный период и предшествующие ему два года.
Обязательным условием является отсутствие достоверных сведений, которые подтверждают законность получения этих средств.
Проверять достоверность сведений будут генпрокурор или подчинённые ему прокуроры.
В декабре 2021 года генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что впервые за последние годы в России стоимость арестованных и изъятых у коррупционеров активов превысила установленный ущерб.