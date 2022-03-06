Путин подписал закон о возможности взыскания незаконных средств чиновников с их счетов

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если поступления превышают официальный доход за последние три года, а законность этих заработков не подтверждена.

Закон уже позволяет обращать в доход государства недвижимость, транспорт и ценные бумаги, однако документ позволяет делать это с деньгами, которые поступили на счета чиновников в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчётный период и предшествующие ему два года.

Обязательным условием является отсутствие достоверных сведений, которые подтверждают законность получения этих средств.

Проверять достоверность сведений будут генпрокурор или подчинённые ему прокуроры.

В декабре 2021 года генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что впервые за последние годы в России стоимость арестованных и изъятых у коррупционеров активов превысила установленный ущерб.