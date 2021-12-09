В России стоимость арестованного у коррупционеров имущества превысила ущерб

Короткая ссылка
Впервые за последние годы в России стоимость арестованных и изъятых у коррупционеров активов превысила установленный ущерб, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
В России стоимость арестованного у коррупционеров имущества превысила ущерб
  • РИА Новости

«Неизменно в зоне повышенного внимания вопросы полноты взыскания в бюджет преступно нажитого имущества коррупционеров. Так, впервые за последние годы стоимость арестованного и изъятого имущества по уголовным делам, по которым следственными органами приняты процессуальные решения, за 9 месяцев этого года (53,8 млрд руб.) превысила размер установленного ущерба (53,2 млрд)», — цитирует РИА Новости Краснова.

По его словам, стоимость арестованного имущества несколько превышает размер причинённого ущерба, поскольку арест имущества необходим не только для возмещения ущерба, но и для исполнения наказания в виде штрафа.

Он отметил, что сумма, взысканная через суды с российских коррупционеров, выросла с начала года в шесть раз, до 727 млн руб.

Ранее Игорь Краснов заявил, что рост на 12,7% выявленных за 9 месяцев в России коррупционных преступлений говорит о возросшей эффективности правоохранителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить