В России стоимость арестованного у коррупционеров имущества превысила ущерб

Впервые за последние годы в России стоимость арестованных и изъятых у коррупционеров активов превысила установленный ущерб, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Неизменно в зоне повышенного внимания вопросы полноты взыскания в бюджет преступно нажитого имущества коррупционеров. Так, впервые за последние годы стоимость арестованного и изъятого имущества по уголовным делам, по которым следственными органами приняты процессуальные решения, за 9 месяцев этого года (53,8 млрд руб.) превысила размер установленного ущерба (53,2 млрд)», — цитирует РИА Новости Краснова.

По его словам, стоимость арестованного имущества несколько превышает размер причинённого ущерба, поскольку арест имущества необходим не только для возмещения ущерба, но и для исполнения наказания в виде штрафа.

Он отметил, что сумма, взысканная через суды с российских коррупционеров, выросла с начала года в шесть раз, до 727 млн руб.

Ранее Игорь Краснов заявил, что рост на 12,7% выявленных за 9 месяцев в России коррупционных преступлений говорит о возросшей эффективности правоохранителей.